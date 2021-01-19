رئيس «محو الأمية»: لدينا 16 مليون أمي بمصر وأغلبهم في الوجه القبلي

أكد الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لـ محو الأمية وتعليم الكبار، أن جائحة كورونا فاجأت العالم كله وأن الهيئة العامة لمحو الأمية فوجئت بذلك أيضًا، لافتًا إلى أن الهيئة لم يكن لديها استعداد حقيقي للتكنولوجيا نظرًا لتعاملها مع فئة شديدة الخصوصية من كبار السن وليس لديهم مناهج لدمج التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنهم بدأوا بسرعة، مشيدًا بسماح الدولة لهم بالتفكير خارج الصندوق لتحويل المناهج من مناهج ورقة تقليدية لمناهج تفاعلية وأنهم بدأو تسجيل المناهج وارسالها للدارس الأمي وقاموا بتدريب المعلمين والمدربين وتواصلوا مع الجهات الشريكة سواء وزارات أو مجتمع مدني واستطاعوا تقديم نموذج محترم لتعلم الكبار وأن اليونيسكو بالفعل أشاد وأرسل خطابا رسميا للهيئة يشكرها ويشكر مصر على إتاحتها لتعليم الكبار في ظل جائحة كورونا.

مصر ستكون خالية من الأمية في 2030

وأوضح أن الهيئة لديها خطة لإعلان مصر خالية من الأمية وأن نصل للصفر الافتراضي عام 2030، مشيرًا إلى أنه يتم حصر الأميين داخل القرى والنجوع لتكثيف جهودهم عليها طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود في المناطق الأكثر فقرًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين تبدأ بتعليمهم.

وأشار إلى أنهم يحصرون الأميين ثم يقنعونهم بالتعلم ومحو الأمية، مشددًا على صعوبة ذلك جدا نظرًا لوصول عدد الأميين لـ16 مليون أمي، لافتًا إلى أنه لا يوجد بيان رسمي بأسمائهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم وأنهم بعد محو الأمية يحاولوا إقناعه لاستكمال تعليمه ويلتحق بالإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعة وأن هناك نماذج كثيرة وصلت للجامعة من محو الأمية.

وأكد أن نسبة الأمية تزيد في محافظات الوجه القبلي وصعيد مصر بسبب العادات والتقاليد التي كانت سائدة في الماضي والزواج المبكر للفتيات وأن ذلك أدى لتراكم مشكلة الأمية في المناطق الفقيرة.

الأمية في الإناث أكثر من الذكور

ولفت إلى أن نسبة الأمية في الإناث أكبر من الذكور وتصل لنسبة الثلثين وان هناك بعض العادات والتقاليد البالية لأن الفتاة ستتزوج وتجلس في منزلها.

وعدد عاشور أماكن محو الأمية، مشيرًا لفتح فصول محو الأمية داخل المدارس التي يتواجد فيها أبناؤها لتقضي فيها فترة تعليم أثناء انتظار أبنائها ويقدموا لهم كافة الأدوات الدراسية بالمجان وشهادة محو الأمية وأن هناك برتوكولات تعاون مع التربية والتعليم لفتح فصول محو أمية في كل مدرسة ومع الأوقاف لفتح فصول في كل مسجد وبرتوكول مع الشباب والرياضة لفتح فصول في مراكز الشباب وكذلك برتوكولات مع الكنيسة المصرية لفتح فصول محو أمية والتضامن الاجتماعي.

الرئيس السيسي يدعم جهود محو الأمية

وأشاد عمري بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتشجيعه للشباب للمشاركة في محو الأمية، مطالبًا بدعم الإعلام وأن كل شخص مطالب بمحو أمية شخص آخر حتى لو كان بتوجيهه لفصول محو الأمية وأن هناك برتوكول تعاون مع الجامعة ليساعد كل طالب جامعي شخص آخر في محو أميته.

كما أشاد بالمجتمع المدني وكذلك مساعدة القوات المسلحة في محو أمية المجندين داخل المعسكرات سواء مجندي الجيش أو الشرطة وكذلك دمج المستفيدين من مبادرة حياة كريمة في منظومة محو الأمية وتعليم الكبار وأن هناك شراكة كبرى مع الشباب والرياضة لفتح فصول في مراكز الشباب، مؤكدًا أن هناك علامة استفهام على دور المجتمع المدني في تعليم الكبار ومحو الأمية، معربًا عن أمله في صدور إلزام تشريعي لمنظمات المجتمع المدني بالمساعدة في محو الأمية وتعليم الكبار.