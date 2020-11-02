"يونس" يكرم سيدات فصول محو الأمية ويشارك الأهالي بمأدبة غداء

كرم الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، سيدات فصول محو الأمية لجمعية "العالم بيتي".

وقال "يونس"، "طلب العلم ملوش سن أوعى تقول فات الأوان واللي ذاكر ذاكر، مفيش حاجة اسمها الوقت المناسب، الوقت المناسب هو دلوقتي، دلوقتي هنقابل بطلات مصريات اتحدوا ظروفهم وأخدوا القرار وبدأوا بالفعل ينفذوه بيسعوا يتعلموا ومفكروش السن ايه والناس هتقول ايه لأن عارفين إن الكل هيشجعهم وهيقول لهم برافو أحسنتم ومتأكدين انهم هيكونوا أحسن بكتير عشان نفسهم وأسرهم".

كما شارك "يونس" سكان منطقة الإمام الشافعي مأدبة غداء، معلقا: "جمعية العالم بيتي بترعي وبتساعد أطفال منطقة الإمام الشافعي، النهاردة قررنا نفرح مع بعض، مش بس الفرح ليهم لكن الفرح لينا كلنا، وقررنا كلنا هنتجمع على ترابيزة واحدة، تفكرنا بأحلى أيام الشهر الكريم، شهر رمضان، يمكن مكناش عارفين نتجمع التجميعة الحلوة دي لكن دلوقتي قدرنا إلى حد ما نتجمعها".

وتابع: "معشناش الأجواء دي في رمضان فقررنا نعيشها في أتوبيس السعادة، واللي جهز مائدة كبيرة اتلمينا كلنا عليها الأطفال والكبار، وفرحنا وانبسطنا وهزرنا وكان يوم من أجمل الأيام، أتوبيس السعادة بيدور بكل الطرق الممكنة على كل حاجة تسعدك وتسعدنا معاك".