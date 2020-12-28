شهادة «محو الأمية» تمنع بيكا وكزبرة وحنجرة من الانضمام للموسيقيين

طلبت نقابة المهن الموسيقية من أغلبية مغنيين ومؤديين المهرجانات شهادة محو الأمية الخاصة بهم أو المؤهل الدراسي إن وجد لكي توافق على دخولهم إختبار النقابة الجديد المزمع اقامته خلال العام الجديد.

وعلمت «الوطن» أن شهادة محو الأمية التى لم يقدمها حسن شاكوش للنقابة كانت السبب الرئيسي وراء تأجيل قبول ورقه فى النقابة، ولكنه وعد بتقديمها فى اللجنة الجديدة، كما انها رفضت اوراق كل من كزبرة وحنجرة بالنقابة لعدم امتلاكهم الشهادة من الاصل.

كما من المتوقع ان يقدم حمو بيكا فى اختبارات النقابة القادمة ولكن فى حال أن تقدم بشهادة محو الامية، خاصة وان سابقة الحبس أزيلت بعد ان تنازل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن دعوى حبسه لمدة عامين.

وتنص لائحة نقابة المهن على أن تقبل العضوية بعد ان ينجح فى اختبار الصوت وان يقدم شهادة الخدمة العسكرية وشهادة حسن سير وسلوك بالاضافة الى المؤهل الدراسي او شهادة محو الأمية.

وقد اوضح رضا رجب عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية لـ«لوطن» بأن شهادة محو الأمية واجبة على أي عضو بسبب ان هناك نوت موسيقية وشعر على الموسيقى ان يقرأهم ويفهم سطورهم وأن فشل فى ذلك لن يكون موسيقيا.

وكان الموسيقار صلاح الشرنوبي قد اشار من قبل لـ«لوطن» الى ان حسن شاكوش فشل فى قراءة نص شعري اثناء اختبار النقابة الذى عقد فى شهر اكتوبر الماضي وتلعثم فيه مما ادي الى تأجيل اختباره فحين تم رفض اوراق باقي مغنيين المهرجانات لعدم احضارهم اوراقهم الكاملة.

في حين تم قبول عضوية الفنان عمر كمال نظرا لانه مستوفي الشروط وسبق وان كان عضو بالنقابة ولكن قد شطب بسبب قيام بالغناء مع مطربين غير نقابيين ومحظور العمل معهم فى وقت سابق مثل حسن شاكوش