ميساء مغربي تتلقى لقاح كورونا (صور)

أعلنت الفنانة المغربية ميساء مغربي عبر حسابها على «تويتر»، تلقيها للقاح كورونا.

ونشرت ميساء صورة لها أثناء تلقيها اللقاح وعلقت قائلة: «اخترت التطعيم‬⁩ حفاظاً على صحتى وصحة مجتمعي، شكراً لدولة ⁧‫الإمارات‬⁩ الحبيبة لحكامها الكرام لحرصكم على حياة كل من على أرضكم حفظكم الله ورعاكم وشكراً لوزارة الصحة على المجهودات الجبارة في سبيل احتواء الجائحة والحفاظ على الأرواح من جميع الأجناس».

وكان قد تردد في أكتوبر الماضي إصابه ميساء مغربي بفيروس كورونا بعد حضورها افتتاح مهرجان الجونة لتنفي ميساء كل هذه الشائعات بنشر نتيجة التحاليل التي ظهرت سلبية وقتها.

ولم تكن ميساء أول فنانة عربية تتلقى لقاح كورونا فقد أعلن المطرب الإماراتي حسين الجسمي عبر حسابه على «تويتر» تلقيه أول يناير الحالي، لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكتب الجسمي «الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، ‏والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان، وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن».

وكانت المطربة الإماراتية أحلام أول فنانة أعلنت في أكتوبر الماضي عبر «تويتر»، تلقيها أول جرعة من لقاح كورنا، ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة الإماراتية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد.وكتبت أحلام «إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر⁧‫ كورونا،‬⁩ وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد ⁧‫لا تشلون هم».

كما تلقى اللقاح أيضا الفنان أحمد فهمي من مصر، والمطربة نوال الكويتية.