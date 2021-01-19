«س» و «ج».. كل ما تريد معرفته عن شروط صرف مساعدات «تكافل» و«كرامة»

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، صرف دعم شهر يناير 2021 لمستفيدي برنامج «تكافل»، البالغ عددهم 2 مليون و175 ألفا و603 مستفيدين، فيما تواصل مكاتب البريد صرف دعم «كرامة» لليوم الثاني على التوالي، لنحو مليون و237 ألفا و582 مستفيدا.

وتوضح «الوطن» الفروق بين مساعدتي تكافل وكرامة، وشروط الحصول عليهما كالتالي:

- ما الفرق بين مساعدتي «تكافل» و«كرامة»؟

«تكافل» مساعدة نقدية مشروطة، واستحقاق أسري، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل، وليس لديهم أملاك أو حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن «يوم وحتى 18 سنة»، ويشترط للحاصلين عليها، أن يكون الأطفال فوق 6 سنين مُسجلين في التعليم.

أما «كرامة» فهو استحقاق فردي، يستهدف الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الاعاقة، أكثر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي.

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ما هي شروط التقديم لـ«تكافل»؟

- تـكون الأسرة لديها أطفال «على الأقل طفل واحد»، من سن الميلاد، حتى 18 سنة.

- الأطفال من سن 6 سنوات لابد أن تسجل في المدارس، وتحضر بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة.

- لابد أن تكون الأسرة التي تقدم، مستواها المعيشي متواضع جدا.

- ليس لديها أراضي أكتر من نصف فدان، أو سيارات، أو جرارات، أو بيوت.

- لا تأخذ معاش ضماني أو كبير من جميعات أهلية.

- لا يكون رب الأسرة أو زوجته يتقاضون معـاش تأميني أو مُحول أكتر من 400 جنيه، أو يعملن في وظائف حكوميـة أو خاصة بمرتب كبير.

ما هي شروط التقديم على مساعدات «كرامة»؟

- أن يكون الفـرد ذو الإعاقة لديه عجز يمنعـه عن العمل بشكل منتظم، ولا يكفي مصاريف معيشته أو علاجه.

- المريض بمرض مُستعصي يعجزه عن العمل، ويثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي.

- لابد أن يكون الفرد والأسرة مستواهم المعيشي متواضع، وليس لديهم أراضي أكثر من فدان، ولا يمتلك سيارة موديل 2000 أو بيوت أخرى.

- ألا يكون الشخص يتقاضى مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي، ولا يأخد معاش تأميني أو مُحول أكتر من 400 جنيه.

- لا يعمل بوظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.

ما هي الشروط الصحية لاستمرار دعم «تكافل»؟

- الأم إذا كانت حامل لابد أن تتابع حملها في الوحدة الصحية أو مستشفى حكومي أو مركز طبي، ويكون معها كارت المتابعة مسجل فيه 3 مرات على الأقل في الشهر.

- بعد الولادة يتم عمل متابعة على الأقل مرتين سنويا.

- الأطفال من أول سن الميلاد، لابد من عمل كارت متابعة لهم، يثبت أنهم أخذوا الخدمات الصحية، مثل التطعيمات اللازمة لسـن الأطفال والمناسبة لعمرهم، ومتابعة نمو الطفل مثل طوله ووزنه وصحته العامة، كما أن الأم لابد أن تحضر ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل، والتغذية السليمة.