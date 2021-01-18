بدء صرف مساعدات «تكافل» لـ2 مليون و175 ألف مستفيد غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الثلاثاء، صرف دعم شهر يناير 2021 لمستفيدي برنامج «تكافل»، والبالغ عددهم 2 مليون و175 ألف و603 مستفيدين، فيما يستمر صرف دعم «كرامة» لليوم الثاني على التوالي لنحو مليون و237 ألفًا و582 مستفيدًا.

وأوضحت وزارة التضامن، أن المستفيدين من مساعدات «كرامة» هم المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا، أو من أصحاب العجز أو المرض المزمن الذي يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام ممن لاينالون الرعاية من الأب أو الأم أو من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

رصد المخالفات في ثاني يوم لصرف دعم «كرامة»

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، متابعة سير عملية الصرف، لليوم الثاني على التوالي لرصد أي مخالفات، والتأكيد على منع حدوث أي تكدس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لافتة إلى أن موازنة العام المالي 2019-2020 لبرنامج«تكافل وكرامة» بلغت 18.5 مليار جنيه.

موانع صرف مساعدات «تكافل وكرامة»

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى، عدة موانع لصرف مساعدات «تكافل وكرامة» كالتالي:

- حيازة ملكية أكثر من نصف فدان فأكثر.

ـ إيجار فدان أرض أو أكثر.

- مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنوي.

ـ ملكية محل تجارى مسجل أو غير مسجل.

ـ ملكية 3 مواشي أو أكثر بغرض التجارة.

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.

- السفر خارج البلاد بغرض العمل، سواء قبل أو بعد القبول ببرنامج «تكافل وكرامة».

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو «توك توك» أو أي مركبة تمنع الشخص من الحصول على الدعم النقدي.

- امتلاك ماكينة طحين أو لودر.