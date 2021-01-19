«المالية» تنتهي من تجهيز رواتب المعلمين بزيادة يناير

قالت مصادر في وزارة المالية، إن الوزارة انتهت من إعداد رواتب المعلمين المقرر صرفها اعتباراً من الأحد المقبل بالزيادة الجديدة.

أضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الوزارة انتهت مبكراً من إعداد الرواتب هذا الشهر نظراً للإجازات والعطلات الرسمية مطلع الشهر الجاري، وعطلة 25 يناير.

وتشمل الزيادة الجديدة رفع بدل المعلم بنسبة 50%، وحافز الأداء بنسبة 50%، ومكافأة امتحانات النقل 25%، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم الذين يمثلون 60% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يُسهم في تحسين أجورهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وفق تعبيره.

وسيحصل 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم العام والأزهري قبل الجامعي، على الزيادة الجديدة التي تكلف موازنة العام المالي للدولة 3.3 مليار جنيه حتى نهاية يونيو المقبل، وتتراوح قيمة الزيادة بين 390 و630 جنيها شهرياً.

ويحصل كل من: «المعلم المساعد على 2125 جنيهاً، المعلم 2350 جنيهاً، معلم أول 2525 جنيهاً، معلم أول أ 2835 جنيهاً، معلم خبير 3639 جنيها، ومعلم كبير إلى 4675 جنيهاً».

وسبق أن حددت وزارة المالية بكتاب دوري، مواعيد صرف مرتبات نحو 5 ملايين عامل وموظف بالدولة لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، بعد اعتماد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2021 في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وقسمت الوزارة عمليات صرف المرتبات للموظفين في الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، باستثناء شهر مارس على يومين فقط، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتأتي مواعيد الصرف في الشهور الثلاث مختلفة عن الشهور الماضية، نظراً لأن شهر فبراير 28 يوماً فقط، علاوة على وجود عطلات رسمية أبرزها عطلة 25 يناير.