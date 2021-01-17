تعرف على شروط التحاق المعلمين بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لكل من المعلمين والإداريين من أجل الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي بدأت منذ يوم الأحد 10 يناير وحتى يوم 30 من الشهر الجاري.

«الوطن» تستعرض أبرز الشروط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم من أجل التقديم في إحدى تلك الوظائف:

1 - فريق العمل داخل تلك المدارس سيتم تشكيله من خلال العاملين سواء من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات التي تتبع مديريات التربية والتعليم.

2 - من ينجح من المتقدمين في الاختبارات سيتم التعامل معه بنظام «الندب»، وذلك من جهة العمل إلى المدرسة التي قام بالتقديم فيها.

3 - أتاحت وزارة التربية والتعليم لمعلمي التعليم العام والفني ممن يعملون في مديريات التربية والتعليم التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية.

4 - الوظائف المتخصصة الفنية متاح التقديم فيها فقط لمعلمي التعليم الفني التابعين لمديريات التربية والتعليم.

5 - بالنسبة لشهادات الخبرة أو الشهادات الخبرة لكافة المتقدمين للوظائف المتاحة، يجب التأكد من اعتماد تلك الأوراق من الجهات الرسمية التي أصدرتها، وفي حالة مخالفة ذلك يتعرف المتقدم للمسائلة القانونية ويتم استبعاده بشكل نهائي وذلك دون الرجوع لوزارة التربية والتعليم بأي حق قانوني.

«التعليم»: من يحصل على الوظيفة سيتمتع بحوافز مادية ومعنوية

وفي سياق متصل كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن هناك بعض المميزات التي سيتمتع بها من يعمل بتلك الوظائف، ويأتي منها الحصول على حوافز معنوية ومادية ترتبط بجودة الأداء، مع توفير بيئة تعليمية يعمل فيها الشخص تقوم على التطوير الشامل والمستمر، بالإضافة إلى فرصة الحصول على العديد من الخبرات العملية والتي تساهم في بناء مركز علمي متميز.

ومن الجدير بالذكر، بدأت أمس السبت إجازة نصف العام الدراسي، والتي تستمر على مدار 36 يوما للمرة الأولى، على أن تنتهي في يوم 20 فبراير المقبل.