أسبوع سار على المعلمين.. إعارات للخارج ووظائف بالمدارس التكنولوجية

مر الأسبوع الماضي بأخبار سارة على جميع المعلمين بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكثر فرصة عمل أفضل سواء لهم داخل مصر أو خارجها.

وترصد «الوطن» ما قدمته وزارة التربية والتعليم على مدار الأيام الماضية لكلا من المعلمين والإداريين.

وظائف جديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأحد الماضي، فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية أمام المعلمين والإداريين، ويستمر التقديم مفتوحًا أمامهم حتى يوم 30 من شهر يناير الجاري.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم أكثر من مدرسة للتقديم فيها، منها: مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه ستعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين وذلك في شهر فبراير المقبل، مع مراعاة تطبيق الإجراءات والوقاية أثناء المقابلات.

وأشارت إلى أن من سيقع عليهم الاختيار سواء معلمين أو إداريين سيتمتعون بالعديد من المميزات، والتي يأتي من ضمنها الحوافز المادية والمعنوية مرتبطة بجودة أداء الشخص، مع توفير بيئة عمل متميزة.

إعارات للمعلمين بالخارج

أعلنت إدارة الاعارات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمن يرغب في الإعارة للخارج للعام الدراسي المقبل 2021/2022، ويمكن للمعلمين ملء الاستمارة وتقديمها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

وكشفت الوزارة عن العديد من الشروط التي يجب أن يلتزم بها المتقدم للإعارة، أهمها أن يكون حسن السير والسلوك، وأن يُقدم شهادة طبية معتمدة من خلال جهة رسمية يمكن التأكد من خلالها أن المتقدم لا يُعاني من أي أمراض مزمنة.