ميلانيا ترامب في رسالة وداع: لا للعنف والكراهية

ألقت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب، خطابا ضمنته رسالة وداع مدتها سبع دقائق تقريبًا حثت فيها الأمريكيين على اختيار الحب على الكراهية والسلام على العنف.

وتم نشر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في البيت الأبيض على «تويتر» قبل أقل من 48 ساعة من مغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه ظهر غد.

وقالت ميلانيا: «بينما أختم أنا ودونالد وقتنا في البيت الأبيض، أفكر في كل الأشخاص وقصصهم الرائعة عن الحب والوطنية والتفاني، لقد استلهمت من الأميركيين الرائعين في جميع أنحاء بلدنا من الذين يرفعون مجتمعاتنا من خلال لطفهم وشجاعتهم وخيرهم ونعمتهم»

وتابعت: «أرى وجوه الجنود الشباب الشجعان الذين أخبروني بفخر في أعينهم كم يحبون خدمة هذا البلد، أقول لكل فرد في الخدمة ولعائلاتنا العسكرية الرائعة أنتم أبطال، وستظلون دائمًا في أفكاري وصلواتي، وأنا أفكر في جميع أعضاء إنفاذ القانون الذين يحيوننا أينما ذهبنا، في كل ساعة من كل يوم، ويقفون للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة، ونحن مدينون لهم إلى الأبد».

ولم تذكر ميلانيا ترامب، 50 عامًا، هجوم الكابيتول مباشرة، لكنها طلبت من المشاهدين أن يكونوا مسالمين بينما أدانت العنف على نطاق واسع.

كما روجت السيدة الأولى لمبادرة «ذا بيست» المميزة الخاصة بها وتحدثت عن ارتباطاتها مع قدامى المحاربين والأشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات.

وقالت «عندما جئت إلى البيت الأبيض، فكرت في المسؤولية التي شعرت بها دائمًا كأم تشجع وتعطي القوة وتعلم قيم اللطف.. من واجبنا كبالغين وأولياء أمور ضمان حصول الأطفال على أفضل الفرص لعيش حياة صحية ومرضية، كما أطلب من كل أمريكي أن يكون سفيرًا لـ بي بست، وأن يركز على ما يوحدنا، وأن يعلو فوق ما يفرق بيننا، وأن يختار دائمًا الحب على الكراهية، والسلام على العنف».

ومن المتوقع أن يغادر ترامب البيت الأبيض صباح الأربعاء إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، بينما يؤدي الرئيس المنتخب، جو بايدن، اليمين الدستورية ظهر نفس اليوم.

ويترك ترامب منصبه وسط تداعيات أعمال الشغب المميتة في الكابيتول هذا الشهر والتي نظمها أنصاره، والتي عطلت بشكل مؤقت التصديق على فوز بايدن.

وللمرة الثانية منذ توليه الرئاسة، وافق مجلس النواب على لائحة اتهامات بحق ترامب التحريض على العنف بعد اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول.

وسيستضيف ترامب حفل وداع، في وقت مبكر من يوم غد، في قاعدة أندروز المشتركة قبل ركوب الطائرة الرئاسية في رحلة أخيرة إلى فلوريدا.