«رفض الاعتذار الواضح».. مواجهة ساخنة بين أشرف زكي ونائب أساء للفنانين

استنكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تصريحات النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، والذي قال فيها «إن الفنانين يسعون في الأرض فسادًا»، حيث ذكر أنه لم يكن مجال الجلسة في البرلمان أمس تقييم الفنون تحت القبة، فكان مجال الحديث عن صندوق أسر الشهداء والتبرع له، ولم يكن هناك مجال لتقييم الفن سواء راقيا أم هابطا.

تصريحات النائب جاءت في وقت الاحتفال بذكرى فاتن حمامة

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أنه يجب على النائب أن يعتذر اعتذار واضحًا وصريحًا لفناني مصر، أو لا يعتذر، فهو صاحب قرار، «النهاردة نحتفل بذكرى فاتن حمامة، فتُسب فاتن حمامة، وتُسب أجيال من الفنانين، فإما اعتذار واضح من النائب أو خصومة».

رفعت الأمر لرئيس مجلس النواب

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أنه رفع الأمر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، مؤكدًا أن الاعتذار الذي كتبه النائب بخط يده «مرفوض»، «مكتوب فيه إنه يعتذر عن سوء الفهم وأنه لا يقصد العمومية، مع أن الجلسة مش بصدد تقييم الفن، لازم اعتذار واضح وصريح»، حيث إن الفنانين وصلت لهم رسائل من كل الدول العربية عن كيفية تقبل الإهانة.

وتابع: «ده إحنا طلعنا في الانتخابات سواء مجلس نواب أو شيوخ وباركنا على السوشيال ميديا وكل الفنانين عملوا كده، تصريحات النائب مرفوضة شكلًا موضوعًا».

لن اعتذر عن أداء فني هابط دمر المجتمع

فيما رد عليه النائب رياض عبد الستار، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أنه نائب عن الشعب المصري ولديه غيره على وطنه، «أنا بعتذر عن سوء الفهم والإدراك للعمومية وليس القصد العمومية، ولكن لن أعتذر عن أداء فني هابط دمر المجتمع المصري، لن أعتذر عن كل الأفلام والأداء الذي لا يحترم أخلاقياتنا كشرقيين».

نقيب المهن التمثيلية لـ النائب: ليس لدينا عضو غير شريف

وأوضح عبد الستار، أن الاعتذار من شيم الكرام، وهو يعتذر عن اللبس الذي حدث وساء فهمه من البعض، «أنا أعتذر فقط للشرفاء من الفنانين الذين يقدمون الفن الهادف»، فيما انفعل نقيب المهن التثميلية قائلًا: «إحنا معندناش فنانين مش شرفاء يا سيادة النائب، أنا لا أقبل إهانة زملائي، زملائنا فنانين مبدعي مصر، غير شرفاء دي تبقى بحكم محكمة».

أشرف زكي لـ «النائب»: تقييم الفن الراقي والهابط مكانه لجنة الثقافة

ووجه النائب رياض عبد الستار، حديثه إلى نقيب المهن التمثيلية، «هل إنت حضرتك تقر وتعترف أن الفن بمجمله فن هادف»، فيما رد عليه النقيب: « ده موضوع تاني، يتناقش في لجنة الثقافة في مجلس النواب، عليك الآن تعتذر بشكل واضح وتقول رسالة حب وتقدير وتعزيز من سيادتك لفناني مصر، هل تقبل أن فئه تبقى زعلانة من حضرتك».

النائب يرفض الاعتذار في النهاية

ورد عبد الستار: «أنا بقدم اعتذار قولًا واحدًا، نحترم ونقدر الشرفاء الذين يقدمون الفن الهادف، ونسمع لهم ونتابع لهم»، لكن يكررها نقيب المهن التمثيلية، «معندناش حد مش شريف يا سيادة النائب، لا تسب شعبك ومواطنيك، معندناش حد مش شريف»، ولم يعتذر في النهاية النائب.

نهاية كوميدية للمداخلة

وعقب 18 دقيقة من الجدال على الشاشة، وجه أديب سؤالًا يُعبر عن يأسه في الحصول على اعتذار واضح من النائب لفناني مصر، حيث قال «سيادة النقيب .. إيه الأخبار؟»، فما كان من النقيب إلا أنه ضحك وقال «والله ما أنا عارف».