سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021: مستقر

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، استقرارا سعريا في كل البنوك وشركات الصرافة عقب ارتفاعا بقيمة قرشين أمس الاثنين.

البنوك الأعلى سعر لبيع وشراء الدولار

سجلت بنوك «العربي الأفريقي، البركة، بلوم، الأهلى الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني hsbc»، ليباع بـ 15.75 مقابل 15.65 جنيها للشراء.

البنوك الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار

سجلت بنوك «مصر، الأهلي المصري، فيصل الإسلامي»، ليباع بـ 15.73 مقابل 15.63 جنيها للشراء.

وتبيع بنوك «كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد»، الدولار بـ 15.74 جنيها.

سعر العملات العربية

سعر الريال السعودي

سجلت بنوك «بلوم، المشرق، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني hsbc»، أعلى سعر لشراء الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19 يناير2021 بـ 4.17 جنيها للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجلت بنوك «بلوم، المشرق، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني hsbc»، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 بـ 4.26 جنيها للشراء.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة، إنه لا توجد أزمة في توفير كميات الدولار اللازمة لاستيراد المنتجات والسلع الخاصة بموسم شهر رمضان، وأكد أن إتاحة العملة الصعبة تحمي الأسواق من انفلات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال شيحة ، لـ«الوطن» إن العام الحالي لم يشهد أي تزاحم أو طوابير لتدبير العملة من البنوك للعملية الاستيرادية.