تطورات الحالة الصحية لوالد زوجة أحمد السقا: كورونا تمكن من الرئة

كشفت مصادر طبية عن تدهور الحالة الصحية لخبير التجميل محمد الصغير بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام، ما استلزم وضعه داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

كورونا تمكن من الرئتين

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن كورونا أثرت علي رئتي محمد الصغير وتمكنت منها، وهو ما تطلب وضعه علي جهاز التنفس الصناعي، مضيفة أن خبير التجميل يحتاج إلي دعوات محبيه لتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

وأوضحت المصادر أن الإعلامية مها الصغير تمر بحالة نفسية سيئة وتلازم والدها داخل المستشفي، ويرافقها زوجها الفنان أحمد السقا الذي يحاول الشد من أزرها في هذا الموقف الصعب.

وأعربت مها الصغير عن ثقتها بالله في تجاوز والدها لهذه المحنة الصحية، إذ كتبت عبر خاصية »ستوري» بتطبيق «انستجرام»: الشيخ الشعراوي قال جملة عظيمة جداً (القلق لا يغير شيء ولكن الثقة بالله تغير كل شيء) ثق بالله.

دعوات نجوم الفن

وفي سياق مختلف، تسابق نجوم الفن بالدعاء لخبير التجميل محمد الصغير عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الفنانة حلا شيحة صورة للصغير عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام» وعلقت عليها قائلة: «محمد الصغير إنسان عزيز علي قلوبنا، ادعوا له كل لحظة أن يشفيه رب العالمين ويعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا؟ جميل إننا ندعي لبعض ونتبادل الدعاء وهو يحتاج لدعائنا جميعاً، اللهم أنت الشافي، اللهم أشفي عبدك محمد شفاءً تاماً لا يغادره سقماً، ورده يارب لأولاده وأحفاده وكل أحبابه أمين يارب العالمين».

وبعثت الفنانة لقاء الخميسي برسالة حب لخبير التجميل محمد الصغير عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام» قائلة: «بنحبك، كل اللي عرفك حبك، رجل من ذهب، أب رائع وصديق غالي ورجل ناجح ومثابر وإنسان بديع ومخلص ومُحب وصافي».