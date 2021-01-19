محافظ الغربية يمد مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى بثمان معدات إضافية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعاً اليوم، بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة، لتنسيق نقل المخلفات بين مركزي طنطا والمحلة.

وخلال الاجتماع استعرض الحضري ما قام به أسطول نقل المخلفات الجديد، موضحاً أهم التحديات التي تواجه الأسطول في نقل المخلفات من مصنعي دفرة والمحلة إلى المدفن الصحي بمدينة السادات، وعلى الفور وجّه المحافظ بنقل عدد 8 معدات من مركز ومدينة طنطا إلى العمل بمركز ومدينة المحلة للمساهمة في رفع المخلفات من مصنع تدوير القمامة بالمحلة.

وأوضح الدكتور طارق رحمي أن إجمالي المتولد من المخلفات بمركزي طنطا والمحلة يصل إلى 1400 طن يومياً، حيث يستقبل مصنع دفرة 750 طنا يومياً بجانب 650 طنا يستقبلهم مصنع المحلة، لافتاً إلى أن المحافظة تبذل كل الجهود الممكنة لنقل المخلفات اليومية المتواجدة في مصنعي دفرة والمحلة في ظل الإمكانات المتاحة من المعدات.

يُذْكَر أن أسطول نقل المخلفات الجديد يتكون من 30 سيارة قلَّاب سعة 20 طنا، 10 سيارات قلَّاب سعة 40 طن و 8 سيارات مكبس سعة 40 طنا، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعياً من خلال ورديتين، بالإضافة إلي تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعياً من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة، وسيوفر هذا الأسطول ما لايقل عن ٦ ملايين جنيه سنوياً في استهلاك السولار وسيؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة.بِنَاءً على توجيهات محافظ الغربية.