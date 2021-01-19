رسالة من «الصحة» للعاملين في الدولة: يجب إخطار المخالطين لمصابي كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من القواعد والإرشادات الخاصة بالتعامل مع حالات فيروس كورونا في أماكن العمل، في إطار حرصها على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، خاصة في ظل انتشار الجائحة، وزيادة أعداد مصابي الأمراض التنفسية في فصل الشتاء على مستوى العالم، وليس مصر فقط.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه يجب تنظيف جميع الأسطح التي لامسها الموظف المصاب، والمناطق التي استخدمها، مثل المراحيض ومقابض الأبواب والهواتف.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يجب إخطار جميع المخالطين للموظف المصاب، حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الوقائية، لتقليل مخاطر الانتشار، بالإضافة إلى تدريب الموظفين علي الابلاغ عن المرض بسرعة، لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الزملاء العاملين.

وشددت الوزارة، في منشورها، على أنه يجب الحرص على عدم حضور الموظف المريض المصاب بأية فيروس إلى العمل، والإبلاغ عن مرضه عبر الهاتف.

أوعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 498 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد بجميع المستشفيات الخاصة بها على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا أولا بأول، لاتخاذ التدابير اللازمة كافة، للوقاية ضد الفيروس، ومتابعة المرضى أولا بأول في مستشفيات العزل، وتطبيق بروتوكول العلاج المستحدث في نسخته الرابعة.

ودشنت الوزارة أيضا عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لإطلاع المواطنين على مستجدات فيروس كورونا، وتلقي الاستفسارات كافة من المواطنين، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، والاستفسارات والأسئلة والتوصيات الخاصة بالفيروس، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مدة التعافي من الفيروس تكون 10 أيام.