وزيرة الثقافة تنعى الدكتور عصمت يحيى: فقدنا أحد أيقونات عالم الإبداع

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه، والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، الذي غيبه الموت، فجر اليوم الثلاثاء 19 يناير، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقالت الوزيرة، إن عالم الإبداع فقد أحد أيقوناته البارزة في الفن والتعليم الأكاديمي، مضيفة: «الراحل مثل الأب والصديق والمعلم للكثير من الفنانين، وله مسيرة ثرية نجح من خلالها في إعداد أجيال من المبدعين».

وتوجهت إيناس عبدالدايم، بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

يذكر أن الدكتور عصمت يحيى، أستاذ الأداء الحركي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، عميد المعهد العالي للباليه (1999 - 2004)، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية (2005 - 2009)، رئيس أكاديمية الفنون المصرية (2006 - 2009)، صمم وأخرج العديد من عروض الباليه الكلاسيكي والعالمي، إلى جانب الكثير من المسرحيات والأعمال التلفزيونية والدرامية والسينمائية.

قام بتصمیم وإخراج مجموعة من الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالمناسبات القومية بمصر، حصل على الأوسمة والدروع والشهادات التقديرية لإنجازاته في مجال الثقافة والفنون والإعلام والرياضة والتنمية، ترأس وفود مصر في العديد من المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات الدولية.