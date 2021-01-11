 وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تكثيف الأنشطة الإبداعية 

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل تكثيف الأنشطة الفكرية والإبداعية في المحافظة خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت عبدالدايم إن نشاط الثقافة في مختلف أرجاء مصر يعمل على نشر التنوير وترسيخ الهوية، وأشارت إلى الدور الهام للإبداع في تطوير المجتمع وبناء الإنسان.\

وخلال اللقاء، جرت مناقشة عدد من الأساليب الفاعلة لنشر التنوير وتحقيق مبدأ العدالة الثقافة إلى جانب تنفيذ استراتيجية لاكتشاف الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة في كافة المجالات الفنية والأدبية إضافة إلى استغلال الحدائق والمساحات المفتوحة المتاحة في مختلف قرى ومدن المحافظة لتقديم فعاليات إبداعية متنوعة من خلال مشروع المسارح المتنقلة الذي تطلقه وزارة الثقافة في الفترة القادمة.