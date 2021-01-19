إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أُصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مفارق جرزا بنطاق دائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة والسير عكس الإتجاه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بتلقي استغاثة لإسعاف ثلاثة مصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر إصابتهم في حادث تصادم.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طامية، أنّ الحادث وقع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام مفارق جرزا بدائرة المركز، بسبب السرعة الزائدة للسيارتين وسير إحداهما عكس الطريق وتفاجئ قائد السيارة الأولى بالسيارة الثانية في وجهه ولم يتمكن من السيطرة على سيارته وإيقافها فاصطدمت السيارتين .

وأشارت التحريات إلى أنّ الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم«عبد السلام عبد الله عبد الجواد، 43 عامًا، وخليل إبراهيم عقلية، 29 عامًا، وعمر عقلية محمد، 30 عامًا»، تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى إصابة أحدهم باشتباه ارتجاج بالمخ.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين الثلاثة، ثم تم نقلهم إلى مستشفى طامية المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وانتقل ضباط إدارتي المرور والدفاع المدني إلى مكان الواقعة، وقاموا برفع السيارتين ووضعهما على جانب الطريق، بالإضافة إلى رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المرورية على الطريق مرة أخرى بعدما تعطلت لوقت طويل بسبب الحادث.