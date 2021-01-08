مكرم تشرح لأطفال المصريين في البحرين أهمية العاصمة الإدارية الجديدة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعد انتهاء فترة كورونا إنها سوف تلتقي بالأطفال في الخارج، وتعقد معسكرات في مصر، مضيفة إلى أن معسكر اتكلم عربي هي مبادرة رئاسية، لتشجيع جميع الأطفال المصريين في الخارج إلى التحدث باللغة العربية.

وأضافت مكرم، اليوم، خلال لقائها مع أطفال المصريين في دولة البحرين عبر «زووم»: «أنا أعلم أنكم تتحدثون اللغة العربية في دولة البحرين الشقيقة، لكن هدف المعسكرهو التحدث باللغة العربية بالإضافة إلى تعلم والتعرف على العادات والتقاليد المصرية، خاصة للأطفال المصريين الذين يعيشون خارج مصر».

وطالبت مكرم من الأطفال أن يحضروا أشياء من منازلهم تعبر عن مصر، سواء علم مصر أو تمثال فرعوني، وتحدثت مكرم مع الأطفال عن الإنجازات التي حدثت في مصر خلال الفترة السابقة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وكيف بنت الدولة المصرية صرح كبير مثل العاصمة الإدارية لاحتواء عدد سكان مصر، وتخفيف الازدحام عن مدينة القاهرة.

وسألت مكرم الأطفال عن صفات المصري، وأجابها الأطفال أن المصريين لهم صفات كثيرة، مثل المصريين الكراماء ويتميزوا بالشجاعة والقوة، والشهامة.

وأشارت مكرم في حديثها مع الأطفال في معسكر «اتكلم عربي»، إلى قيام الأطفال بالأعمال الخيرية لكبار السن في أزمة كورونا، وتلبية احتياجاتهم، وشجعتهم على فعل هذه الأعمال، وضربت لهم مثال للطفل المصري ميسرة الفائز بشخصة عام 2020 في دولة النمسا، وذلك لمساعدته لكبار السن في أزمة كورونا، مضيفة إلى أن الأطفال المصريين في كل مكان في العالم يظهرون كرمهم وشجاعتهم.

وتحدثت مكرم مع الأطفال عن مسلسل الاختيار، وكيف جسد المسلسل دور الضابط أحمد منسي، والشجاعة التي تميز بها، أبطالنا في الجيش.

ويهدف معسكر «اتكلم عربي» بالأساس إلى الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية حفاظًا على تقاليدنا وعاداتنا وشخصيتنا العربية والمصرية وقبول الآخر، ضد محاولات طمس الهوية التي تتعرض لها مصر والمنطقة العربية.