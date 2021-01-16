15 معلومة عن سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

مشروع سكني ضخم، يضم نحو 9024 وحدة سكنية، تستعد به مدينة بدر، ليكون مقر سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، فهناك العمل قائم على قدم وساق، للانتهاء من تنفيذ الوحدات، والاستعداد التام لاستقبال الموظفين في أي وقت، تزامنا مع استلام الموظفين للوظائف بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم انتقاله للسكن بمدينة بدر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر.

وذلك وفقا لتصريحات المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

15 معلومة عن المشروع السكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

1- يبلغ عدد الوحدات السكنية ضمن المشروع 9024 وحدة سكنية.

2- المشروع السكني يبعد عن العاصمة الإدارية نحو 15 كيلو متر.

3- يقع المشروع السكني في الامتداد الشرقي للمدينة.

4- سيتم تسليم وحدات المشروع السكني، كاملة التشطيب.

5- تتميز الوحدات بالمشروع السكني بكل المرافق، من كهرباء، مياه، غاز.

6- ستكون الوحدات بالمشروع السكني، جاهزة للسكن الفوري.

7- يتكون المشروع من 376 عمارة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية.

8- تتكون كل عمارة من 6 أدوار، بواقع 4 شقق بكل دور.

9- نسبة تنفيذ المشروع السكني بلغت 92%، مقابل 95% نسبة تنفيذ المرافق، بينما بلغت نسبة تنفيذ الطرق 75%.

10- يتم العمل حاليا في أعمال التشجير والزراعة.

11- سيتم ربط المشروع السكني بالمدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة أيضًا من خلال مشروع القطار الكهرب.

12- لم يحدد بعد موعد انتقال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة إلى مقر السكن بالمدينة.

13- أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بنهاية مارس 2021، لتكون جاهزة لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة.

14- بدأت أعمال تنفيذ المشروع السني بمدينة بدر في منتصف عام 2019.

15- تم تنفيذ محطة صممت خصيصا لخدمة الموقع وسكانه ونقلهم من مكان سكنهم إلى مكان عملهم والعكس.