الرقابة الإدارية تضبط مدير مكتب محاسبة عرض رشوة على مسؤول بالضرائب

صرح محمد معيط وزير المالية، بأنَّ هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة والمعروفة وصاحب المكتب، وذلك لعرضهما مبلغ رشوة كبير على أحد قيادات مصلحة الضرائب، وذلك مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على أحد الشركات الكبرى من عملاء مكتب المحاسبة والمراجعة.

وزير المالية: القيادة الشريفة أبلغت الرقابة الإدارية بالواقعة

وأضاف وزير المالية، أنَّ «تلك القيادة الشريفة أبلغت الرقابة الإدارية، والتي وجهت بمسايرة مدير مكتب المحاسبه والمراجعة، وقد اتخذت هيئة الرقابة الإدارية كل الإجراءات القانونية إلى أن تمّ ضبط مدير ذلك المكتب متلبساً بتقديم مبلغ الرشوة، كما تمّ ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة لاشتراكه في ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الذين سوف يواجهون عقوبة السجن بالإضافة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف».

وقدم وزير المالية، التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين لا يتسترون على فساد ويبلغون عنها فورًا، كما وجه التحية والتقدير لرجال الرقابة الإدارية الذين هم درع مصر للضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين والمفسدين.

وزير المالية: لا تهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة

وشدد وزير المالية، على أن الدولة مصممة وجادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون، بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب، على النحو الذي يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنَّه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.

وأهابت وزارة المالية بجميع المحاسبين والمراجعين الشرفاء أن يتخذوا كل الإجراءات الممكنة كي يلفظوا ويتخلصوا من هؤلاء القلة الفاسدة التي تسيء إلى جموع المحاسبين والمراجعين الشرفاء، معلنة الوزارة أنَّها لن تتهاون مع أي محاسب أو مراجع تسول له نفسه أن يتورط في مثل هذا الفساد.