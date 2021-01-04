الرقابة الإدارية تداهم «سناتر البحيرة» وتغلق 7 مراكز بدمنهور

نفذ فرع الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وإدارة بندر دمنهور التعليمية، حملة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 7 مراكز للدروس، بمناطق «أرض أدمون وشبرا وخلف حديقة الجمهورية وشارع المدرسة الفكرية».

أتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واستمرارا لعمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن، طبقا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020، للمرور على كل المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن محافظة البحيرة شنت العديد من الحملات للمرور على مقار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، ونفذت الإدارات التعليمية أمس الأحد ٣ يناير، حملات مكثفة.

في إدارة شبراخيت، تم المرور على أماكن تجمع الدروس الخصوصية بمدينة شبراخيت، وأسفر عن إغلاق مركزين للدروس الخصوصية وتم التحفظ على الكراسي والديسكات بمعرفة مجلس مدينة شبراخيت.

وفي إدارة إيتاي البارود، تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بغرب المدينة وفراولو، وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

وفي إدارة الرحمانية، جرى متابعة مقرات الدروس الخصوصية، بمحطة الرحمانية وقرية كفر غنيم، وتبين أن جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة.

وفي إدارة بندر كفر الدوار، تم مرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق قرية البيضا، وتم غلق وتشميع 7 مقرات وسناتر للدروس.

وفي إدارة التحرير، تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

وفي إدارة الدلنجات، تم المرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات بحي هندي ووجدت المقرات مغلقة وبقرية المسين وجد مقر واحد لمعلم لغة عربية خارج التربية والتعليم وتم الغلق والتشميع وباقي المقرات الأخرى للدروس الخصوصية جميعها مغلقة.