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ضبط صيدلي اختلس أدوية مخدرة بالمطرية وباعها على «فيس بوك»

تحريز 1540 أمبول «نافولين» مخدر

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الوطن
01:46 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
كلابشات

كلابشات

أكّدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اختلاس صيدلي بإحدى عيادات التأمين الصحي، كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية أدوية مخدرة «أمبولات» تُستخدم في تخدير المرضى من العيادة محل عمله وعرضها للبيع بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكّنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبطه وبحوزته 1540 أمبول نافولين مخدر.

وبمواجهته، اعترف بعرض المضبوطات المحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

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