ضبط صيدلي ومدرب كمال أجسام يتاجران فى الأقراص المخدرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بإستغلال وإفساد الأحداث والإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركياً لمنع بيعها للنشئ .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام أحد الأشخاص (مدرب كمال أجسام - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة) بإمتلاك وإدارة محل كائن بذات دائرة القسم لبيع وتوزيع الأدوية والعقاقير الطبية المهربه جمركياً والغير مسجلة بوزارة الصحة والأدوية والهرمونات والمكملات الغذائية وأدوية التخسيس الممنوع تداولها بدون تذكرة طبية ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وبيعها للشباب والنشئ من الأحداث مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المحل المُشار إليه وتبين عدم تواجد المتهم وأمكن ضبط ( حاصل على بكالوريوس تربية رياضية - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ) وأسفر التفتيش عن ضبط الآتى:

عدد ( 150 ) أمبول هرومون ذكور حقن عضل مجهولة المصدر .

عد ( 450 ) برطمان زنة ( واحد كيلو جرام ) مكملات غذائية .

عدد ( 4800 ) عبوة بروتين وأدوية تخسيس .

عدد ( 500 ) برطمان زنة الواحد ما بين ( 3 إلى 5 كيلو جرام ) بروتين مكملات غذائية .

عدد ( 50000 ) قرص بروتين مكملات غذائية .

عدد ( 15000 ) قرص لأدوية تستخدم فى علاج الكورونا .

جميعها مهربه جمركياً .

عدد ( 4 ) شيكات بنكية مسحوبة على إحدى البنوك قيمتها (200000 جنيه ) .

مبلغ مالى من متحصلات البيع .

عدد ( 7 ) فواتير بيع بإسم المحل المُشار إليه لأصناف متعددة من الأدوية والهرمونات بمبالغ مالية كبيرة .

رخصة تشغيل المحل منتهية صلاحيتها منذ شهر يناير 2019.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فيها وبيعها للمواطنين والشباب والنشئ ، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وأن المبلغ المالى المضبوط والشيكات البنكية من متحصلات البيع وذلك لصالح مالك المحل .. هذا وقد قدرت المضبوطات بمبلغ ( 5 مليون جنيه تقريباً ).

ضبط مدير صيدلية بالقاهرة لقيامه بترويج الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام أحد الأشخاص (مدير صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بترويج الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجداول المخدرات والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور بيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشىء مقابل مبالغ مالية كبيرة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية المُشار إليها وتبين عدم تواجد المتهم ، وأمكن ضبط المدير المسئول عن الصيدلية ( فنى صيانة بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة ) وأسفر التفتيش عن ضبط الآتى :

عدد ( 4000 ) قرص لأدوية تخسيس وأدوية مهربة جمركياً ومحظور تداولها داخل البلاد .

عدد ( 3000 ) قرص لأدوية منشطة مهربة جمركياً ومحظور تداولها داخل البلاد .

بمواجهته إعترف بإدارته للصيدلية وحيازته المضبوطات بقصد بيعها للمواطنين والشباب والنشئ لتحقيق أرباح مالية لحساب مالك الصيدلية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.