ضبط صيدلي يروج لبيع الأدوية المحظورة عبر الإنترنت بالشرقية

شنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، حملة لمداهمة أحد الأماكن غير المرخصة، بمركز ومدينة القرين، يقوم بتجارة الأدوية المخدرة.، والمؤثرة علي الحالة النفسية، برئاسة مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع مباحث الانترنت بالمحافظة.

بعد ورود معلومات تفيد بقيام صيدلي بالتجارة عبر الإنترنت، وقيام مباحث الإنترنت بعمل التحريات المكثفة، تم ضبط الصيدلي والأدوية المخالفة بمكان غير مرخص، وداخل صيدلية مرخصة تابعة للصيدلي.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 5921 (قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة) لأدوية متنوعة، تمثلت في أدوية جدول أول وجدول ثان مخدرات، وأدوية مؤثره على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان، وأدوية مجهولة المصدر، وأدوية بدون فواتير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز شرطة القرين برقم 1213 إداري لسنة 2020.

جاء ذلك بناء على توجيهات دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة علي الصيدليات، والتصدي لممارسات بيع وتداول الأدوية مجهولة المصدر، وضبط المخالف منها لضمان وصول دواء أمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة التفتيش الصيدلي، ومفتشي الصيدلة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

صحة الشرقية: إعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة

وعلى جانب آخر شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر والحسينية والصالحية الجديدة، حملات مكثفة للمرور علي المنشأت الغذائية بمركز ومدن أولاد صقر والحسينية والصالحية الجديدة، أسفرت عن ضبط 24 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منها 7 بمركز أولاد صقر و7 بالحسينية و10 بمركز الصالحية الجديدة.

تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر على الصحة العامة، كما تم إعدام 525 كجم أغذية مختلفة عبارة عن "حلويات، زيت طعام، وعصائر" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 171 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 53 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بأولاد صقر والحسينية والصالحية الجديدة.