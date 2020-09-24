ضبط منتحل صفة صيدلي وغلق عيادتين غير مرخصتين بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بديرب نجم، حملة مشتركة لمداهمة إحدي الصيدليات بمركز ديرب نجم، بعد ورود معلومات عن قيام أحد الدخلاء بالإتجار في الأدوية المخدرة "الترامادول المهرب".

وأجرى أحد أفراد الحملة، عمل محاولة شراء للأدوية المخدرة من الصيدلية المبلغ عنها، تم على إثرها ضبط الدخيل متلبسا ببيع الدواء المخدر، كما تمكن مفتشي الحملة من ضبط مخالفات داوئية آخري بالصيدلية نفسها، تمثلت في أدوية ومستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.

واتصل مفتشو الحملة بالشرطة، التي ضبطت المتهم، وحجزته بمركز شرطة ديرب نجم، لاستكمال المحضر، والعرض على النيابة العامة، وتم تحريز المضبوطات.

في سياق متصل، شنت إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، حملة مشتركة لمداهمة عيادتين غير مرخصتين بمركز ديرب نجم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط أدوية مخالفة بواقع 1076 (قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة) لأدوية مخالفة، تمثلت المضبوطات المخالفة في أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية مجهولة المصدر وبعضها منتهى الصلاحية، بالإضافة لمستلزمات طبية منتهية الصلاحية، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات بأرقام (2245، 2246، 2247) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم، مع العرض على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة من إدارة الرقابة التموينية، والتفتيش الصيدلي، ومفتشي العلاج الحر، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.