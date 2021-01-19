هيئة الأرصاد: استقرار حالة الطقس الخميس المقبل

تمر البلاد بموجه من انخفاض الحرارة على الأنحاء كافة، وتشهد منطقة السواحل الشمالية الشرقية والغربية حالة من اضطراب الطقس؛ إذ يسود جو غائم جزئيا، وتتساقط الأمطار التي تتراوح شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، ونشاط الرياح التي تكون محملة بالأتربة والرمال على بعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من «السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح»، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى انخفاض الحرارة.

وفي هذا الصدد، تعرض لكم جريدة «الوطن» موعد انتهاء الطقس السيئ على السواحل الشمالية الشرقية والغريبة، وتحسن حالة الطقس.

حالة الطقس السيئ تستمر ليومين

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المناطق في البلاد، وتستمر ليومين، ويتوقع أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية، الخميس المقبل؛ إذ تقل فرص سقوط الأمطار، وتعود الرياح إلى سرعتها العادية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ووفق بيان الهيئة، فإن غدا تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، ومن خفيفة إلى متوسطة 50%، على مناطق من «البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والشرقية»، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الأربعاء 20 يناير 2021

تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ومن خفيفة إلى متوسطة 50%، على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

متى ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى؟

وأوضح «شاهين» أن انخفاض درجات الحرارة من الأمور الطبيعية في فصل الشتاء، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل طفيف بداية من الخميس المقبل.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية، إلى أننا لا نزال في بداية فصل الشتاء، وعلى الرغم من بدايته ليست كما يحدث كل عام، خاصة مع انتهاء الشهر الأول منه بدون موجات قارصة البرودة أو أمطار غزيرة، إلا أنه لا يزال الأمر مبكرا على الحكم.

وأضاف محمود شاهين، أن هيئة الأرصاد تعمل على متابعة الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، بأي تغيرات قد تطرأ على الطقس أولا بأول.