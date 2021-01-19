أحمد الطنيخي: الفراعنة أقدم من عرفوا التوثيق على سطح الأرض

قال أحمد الطنيخي، مؤسس مشروع توثيق المصري الواقعي، إن الفراعنة أقدم من عرفوا التوثيق على سطح الأرض؛ إذ وثقوا حياتهم الطبيعية البسيطة على الشجر «نبات البردي» والحجر، ومن ثم فإن فكرته استلهمت في توثيق حياة المصريين البسطاء منذ 150 عاما، في فترة عهد محمد علي باشا، ومع بدء دخول الكاميرا مصر عام 1839.

«الطنيخي»: هذه الفترة لم تحصل على حقها في التوثيق

وأضاف «الطنيخي» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن هذه الفترة لم تحصل على حقها في التوثيق، بل كانت كلها محاولات فردية، ومنها ما فُقد، وآخر جرى الاستحواذ عليه عن طريق التجارة؛ لكي يظهر في السينما والأفلام ذات الربحية العالية.

وأوضح أحمد الطنيخي، أن مشروعه ولد منذ 7 سنوات على سبيل الهواية، وحب جمع الصور القديمة ومقاطع الفيديو النادرة، حتى تعمق في البحث والجمع واكتشف علم التوثيق، مؤكدا أنه أمر مهم للغاية في البحث والمقارنة، وأن تتقارب الأجيال، وتقلل الفجوات بينهم.

تعددية الثقافات في المجتمع الواحد لم تعد مقبولة بشكل كبير

وأشار مؤسس مشروع توثيق المصري الواقعي، إلى أن تعددية الثقافات في المجتمع الواحد لم تعد مقبولة بشكل كبير، وهذا يرجع إلى أن الجيل الحالي لم يتابع الطريقة التي كان تعيش بها الأجيال السابقة عليه، وكيف كانوا متسامحين مع بعض، متابعا: «سأهتم بطريقة العرض، حيث ستكون جذابة وبعيدة عن الملل بجودة عالية تنافس أي فيديو في العصر الحديث، ولو كانت مدته الأصلية 5 دقائق فإنني سأقدمه في 60 ثانية؛ لكي تستكمل الأجيال الحالية البحث والتوثيق والإطلاع على أنماط حياة الأجيال القديمة».