كريمة: فتح مقابر الفراعنة ودخولها بأموال حرام.. «أجدادنا لهم حرمة»

فجر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف مفاجأة حيث أفتى بحرمة فتح قبور الفراعنة وذلك خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري قائلًا: «فتح القبور محرم حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نبش القبور حتى فتح قبور الفراعنة في الأصل ممنوع وممنوع استخراج جثامين الفراعنة وعرضها في الفاترينات».

وقال كريمة: «استخراج الجثامين يكون للبحث العلمي فقط إنما يجعل فرجة للناس وبالدولارات واليورو دول أجدادنا والعلماء والفقهاء قالوا إن قبر الإنسان كحرمة داره أو مسكنه في حياته فالقبر مسكن الإنسان».

وفي سياق متصل أفتى كريمة بحرمة ما تفعله بعض السيدات من نزولهن للقبور رغبًة منهم في الإنجاب مؤكدًا أن هذه العادات القديمة محرمة شرعًا ولا تجوز.

وشدد كريمة على أن الإنجاب وعدم الإنجاب قدر من الله ولا دخل للدجل والشعوذة ونزول القبور وغيرها من العادات بها مؤكدًا أنها قدر مقدر من الله يهب من يشاء إناث ويهب من يشاء ذكور ويجعل من يشاء عقيم، لافتًا إلى أن من يحرم من الذرية له قدوة في بعض الأنبياء مثل يحيى وعيسى وله أسوة أيضًا في السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والتي تزوجت النبي وهي بكر ولم تنجب ورضيت بقضاء الله وقدره.