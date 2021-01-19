رئيس مدينة دمياط الجديدة يغلق 17 منشأة مخالفة

قاد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والبدرومات المخالفة بالأحياء الثالث والرابع والخامس بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ١٧ قرار غلق وتشميع وفصل عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأماكن متفرقة بالمدينة، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على الجزر والمسطحات الخضراء.

وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين .

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19 .

وأكد رئيس الجهاز إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا ، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وكان المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، قد قام بحملة مكبرة صباح يوم الإثنين لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمنطقة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة بأماكن متفرقة أمام المصانع، والمقامة من أصحاب المصانع والورش على المسطحات الخضراء والجزر وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة.