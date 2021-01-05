مواعيد تسليم أراضي «بيت الوطن» بمدينة دمياط الجديدة.. تبدأ خلال أيام

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أراضي سكنية عدة، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، ويستلزم الحصول عليها تطبيق عدد من الشروط.

وينتظر الفائزون بالأراضي السكنية ضمن القرعة العشوائية، موعد تسلم الأراضي، حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17-1-2021، وحتى يوم الخميس 4-2/-2021، في تسليم قطع الأراضيى السكنية «الأكثر تميزا» وأراضي العاملين بالخارج المرحلة السابعة «بيت الوطن» بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.

على أن يتم تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا، القطع من 1: 11، يوم الأحد 17-1-2021، والقطع من 12: 22، يوم الإثنين 18-1-2021، والقطع أرقام (23- 31- 33- 34)، يوم الثلاثاء 19-1-/2021، والقطع من 35: 44، يوم الأربعاء 20-1-2021.

والقطع من 45: 54، يوم الخميس 21-1-2021، والقطع من 55: 64، يوم الأحد 24-1-2021، والقطع من 65: 74، يوم الثلاثاء 26-1-2021، والقطع من 75: 84، يوم الأربعاء 27-1-2021، والقطع من 85: 94، يوم الأحد 31-1-2021.

أما القطع من 95: 101، ومن 103: 105، يوم الاثنين 1/2/2021، والقطع من 106: 115، يوم الثلاثاء 2/2/2021، وتخصيص يومي الأربعاء 3/2/2021، والخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وسيتم تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج المرحلة السابعة «بيت الوطن»، القطع من 1: 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12: 21، يوم يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 22: 31، يوم الثلاثاء 19/1/2021.

والقطع من 32: 41، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 42: 51، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 52: 61، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 62: 71، يوم الثلاثاء 26/1/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن التسلم في المواعيد السابقة.