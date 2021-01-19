التنمية المحلية: زي مميز لـ«السايس».. والركنة تحت العمارات بمقابل مادي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنّ دفع المواطنين رسوما على ركن السيارات بالشوارع سيكون موجود وبشكل مقنن وواضح وصريح، بعد صدور وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات، موضحا أنّ المسؤول عن الاصطفاف في الشوارع، سيكون حاصلا على ترخيص من اللجنة المسؤولة بالمحافظة وجهاز المجتمعات العمرانية.

لوحة إرشادية كبيرة في مكان واضح بأسعار الركنة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أنّ المسؤول عن الاصطفاف في الشوارع سيرتدي زي مميز عليه اسمه وصورته ورقم الترخيص الخاص به، ومكان الترخيص الخاص بعمله والمسموح الاصطفاف به، متابعا أنّ كل شركة وفرد سيكون مسؤولا عن مكان مكتوب برقم الرخصة الخاص به المكان الذي سيكون مسموحا له الاصطفاف به.

وفيما يتعلق بالقيمة المالية، أوضح قاسم أنّها ستكون على لوحة إرشادية كبيرة في مكان واضح، وأنّ المقابل الماضي للاصطفاف سيختلف من منطقة لأخرى، وفقا للحالة المالية للمنطقة، وهو ما يتم تحديده بمعرفة اللجنة المشكلة بكل محافظة، وفي كل جهاز مجتمعات عمرانية، وسيكون هناك كراسة للشروط، وتحديد للمقابل المالي المخصص لانتظار السيارات في هذه الأماكن من قبل اللجنة المشكلة في كل محافظة، ويختلف على حسب ما إذا كانت ساحة أو لا، شارع رئيسي أو شارع جانبي، وهكذا.

اشتراك سنوي للركن تحت المنزل

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنّه بالنسبة للركن أمام المنازل أو تحت العمارات، سيدخل ضمن المنظومة، حال كان الشارع والمنطقة ضمن المناطق المحددة في نطاق المنظومة، وفي هذه الحالة سيكون الركن مقابل اشتراك سنوي، وستكون السيارة لها حراسة، وستكون في عهدة شركة وفي عهدة شخص، ويوجد أشخاص يتناوبون على حراستها.