متحدث التنمية المحلية: الحبس والغرامة لممارس مهنة «السايس» بدون ترخيص

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الأوراق والشروط اللازمة، لتقدم على مزاولة مهنة «السايس»، المسؤول عن اصطفاف المركبات بالشوارع والأماكن المختلفة، موضحا أن مقدم الطلب، عليه أن يقدم الرقم القومي الخاص به، والمؤهل الدراسي الخاص به، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية من الطب الشرعي أو من المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد عدم تعاطيه لمواد مخدرة، وألا يكون صدر في حقه أي عقوبة جنائية، لافتا إلى أنه يشترط أيضا ألا يقل سنه عن 21 سنة، وحمله لرخصة سارية، مشددا على أن تلك الشروط، تؤكد أن أي شخص قادر على التقدم لتلك المهنة، ولن يقتصر الأمر على الشركات فقط التي تقدم تلك الخدمة.

أي شخص سيمارس مهنة السايس بدون ترخيص سيعرض نفسه لعقوبة الحبس والغرامة

ونبه «قاسم» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم، مع برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن أي شخص سيقف بعد ذلك في الشوارع ويمارس مهنة «السايس»، بدون ترخيص، سيعرض نفسه للعقوبة بين الحبس والغرامة المالية أو الأثنين معا.

القانون صدر يوليو الماضي

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك قانون كان قد صدر في 15 يوليو الماضي، لتنظيم المركبات في الشوارع والساحات، ونص هذا القانون في مادته الثالثة، بتشكيل لجنة في المحافظات من قبل محافظ كل محافظة، بالتعاون مع رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وتكون مختصة بعملية استوفاء كل الإجراءات الخاصة من وضع كراسة الشروط وتحديد الأماكن المختلفة بالشوارع والساحات، التي يتم اصطاف السيارات فيها، بالإضافة إلى أنه يتقدم لتلك اللجان الشركات والأفراد، الذين لديهم رغبة في أن يقوموا بتقديم خدمة الإشراف على اصطفاف السيارات بتلك الأماكن.

اشتراطات تحكم عملية تحديد الأماكن داخل كل محافظة

وأكمل، وفي ذات الوقت هناك اشتراطات تحكم عملية تحديد الأماكن والأوقات، التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع تضعها تلك اللجنة، التي تكونه مسؤولة ايضا عن تحديد قيمة المقابل المادي لانتظار المركبات بتلك المناطق، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة كل مكان، والتأكيد على التزام الحاصلون على ترخيص هذا العمل، بالرسوم التي تقررها اللجنة في المحافظة.

وتابع، قيمة تلك الرسوم توضع بلوحة إرشادية، متاحة أمام الجميع للاطلاع عليها ومشاهدتها، بالإضافة إلى أن الشخص المعني بركنة السيارات في الشوارع وتلك الأماكن، أن يكون مرتديا لزي موحد ومحدد، بالإضافة إلى التزامه ببطاقة تعريفية له على ملابسه تحتوي على اسمه وصورته ورقم الترخيص الخاص به ومكان الاصطفاف الخاص به.