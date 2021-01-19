سيارات الطوارىء تسحب مياه الأمطار من شوارع مطروح (صور)

تابع اللواء خالد شعيب ،محافظ مطروح جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها المحافظة خلال الساعات الاولى من صباح اليوم، وتسيير الحركة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه المحافظ إلى تكثيف جهود سحب المياه على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، ومداخل المدن لتيسير حركة المواصلات والمواطنين، وكثف مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله، رئيس المدينة، جهود سحب تراكمات مياه الأمطار بعدة مناطق منها «شارع الكورنيش وشارع الجلاء وميدان البنك الأهلى وعبد المنعم رياض ومنطقة الميناء الشرقي»، وتابعت شركة الكهرباء جهودها فى إصلاح وصيانة عدد من الأعطال التى سببتها موجة الطقس غير المستقرة.

وهطلت الأمطار على مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا مرورا بمناطق ومدن العلمين والعلمين الجديدة وسيدى عبدالرحمن والضبعة وفوكة ورأس الحكمة والمتانى والنجيلة وسيدى برانى وبقبق وأبوزريبة وحتى مدينة السلوم غربا.

وتشهد حالة الطقس فى مطروح ،سقيع وبروده فى الجو ونشاط ملحوظ فى الرياح مما أدى إلى إختفاء المواطنين من الشوارع وعدم النزول والتزامهم المنازل، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتخذها أهالى مطروح قبل موجه الطقس السىء، بالنزول من المنازل فى حالة الضرورة فقط .

وأكد محافظ مطروح التنسيق بين غرفة عمليات محافظة مطروح وإدارة الأزمات والجهات المعنية بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لاستقبال البلاغات وإستفسارات المواطنين والتحرك لسحب المياه من بؤر التجمعات فى بعض الأحياء والشوارع والتأكد من عدم تأثيرها على حركة السيارات والسيولة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية.