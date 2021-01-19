رياح وأمطار غزيرة وتوقف حركة الصيد في بورسعيد

شهدت شوارع بورسعيد أمطار غزيرة اليوم صاحبها هواء بارد ووصلت درجة الحرارة إلى 11 درجة مئوية وسط نشاط ملحوظ للرياح، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس، اليوم وغدا، وطالبت المواطنين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الطقس البارد.

وشهدت الأسواق التجارية ركودا منذ الصباح الباكر باستثناء أسواق الخضروات حيث حرص الأهالى على شراء إحتياجاتهم الضرورية، فيما أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد توقف حركة الصيد بسبب التقلبات الجوية، وأوضح أن مراكب الصيد دخلت الميناء عصر أمس ولن تعود لنشاطها إلا بعد استقرار الطقس وحذر أصحاب المراكب من السروح لإرتفاع الأمواج إلى 7 أمتار ونشاط الرياح إلى 2 كم فى الساعة.

وأعلنت موانىء بورسعيد لتابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار حركة الملاحة وعدم تأثرها بالطقس السىء وأوضحت فى بيان لها اليوم أن إجمالي حركة السفن، بلغ 23 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفة الموانىء، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن، وتواجدت على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن أخرى، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة واحدة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وأخرى بضائع عامة.

وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.