للفئات الأكثر احتياجا.. إضافة طفل جديد في التموين بـ 50 جنيها

منذ أن أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سوف يتم إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، ازداد البحث لمعرفة التفاصيل الخاصة بإضافة المواليد على بطاقات التموين، وتتمثل الفئات الأكثر احتياجا، الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، والخاضعون لبرنامج تكافل وكرامة، عبر موقع بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر.

ويعرض التقرير التالي شروط إضافة المواليد للفئات الاكثر احتياجا، على بطاقة التموين وطريقته عبر بوابة مصر الرقمية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

مما لا شك فيه أن بطاقات التموين في مصر تعتبر واحدة من طرق الدعم الذي تقوم الحكومة المصرية بتقديمه للأفراد من محددي الدخل والمعدومين، حيث يتم صرف السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق عن طريق بقيمة 50 جنيها لكل فرد في البطاقة شهريا، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم الإعلان عن الشروط الخاصة بالمواليد، مؤكدة أنه لن يتم إضافة المواليد سوى للفئات الأكثر احتياجا، وهم العمالة الغير منتظمة وأصحاب معاشات تكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

أوضحت الوزارة، أنه يمكن القيام بإضافة المواليد على بطاقة التموين عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- يقوم المواطن باختيار خدمات التموين.يتم اختيار إضافة مواليد جدد.

- يقوم المواطن بالضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.تعرض كافة البيانات التموينية الخاصة بالمواطن والتي تشمل الاسم الرباعي والعنوان وأرقام الهاتف.

- يقوم المواطن بقراءة الشروط والأحكام والضغط على المربع الخاص بالموافقة على الشروط والأحكام.يتم تفعيل البطاقة التموينية بدون سداد أي مصروفات.

- وقد أوضحت الوزارة أنه سيتم خلال الفترة القادمة تحديد أعمار المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقات التموين تبعا لما سيقوم مجلس العب بالموافقة عليه.