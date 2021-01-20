تعرف على شروط الحصول على مقابر من المجتمعات العمرانية

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من المقابر، بأسعار مختلفة، وشروط معينة، داخل المدن الجديدة، وذلك بنظام سداد يسهل على المواطن الراغب فى الحصول على مدفن ضمن طرح الهيئة.

وتتلخص شروط الحصول على مقبرة من مقابر هيئة المجتمعات العمرانية، فى أن يكون المواطن المتقدم للحجز، أن يكون شخصا طبيعيا، وليس شخصا معنويا أى «شركة أو مؤسسة»، وأن يكون مصرى الجنسية.

كما يشترط ألا يقل سن المواطن المتقدم لحجز مقبرة ضمن طرح الهيئة، عن 21 عامًا في تاريخ موعد بداية حجز مقابر الطرح.

ويعد شرطا أساسيا من شروط الحصول على مقبرة، ألا يكون العميل المتقدم لحجز مقبرة، قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض)، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وذلك طبقا لما يرد بكراسة الشروط.

كما أنه ينبغى أن يكون العميل المتقدم لحجز مقبرة من سكان واحدة من المدن الجديدة التالية: «6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد»، بالإضافة لى سكان محافظة الجيزة وضواحيها.

وأخيرا لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من مقبرة، فلكل مواطن فرصة من التخصيص مرة واحدة فقط.

ويتم تخصيص المقابر بنظام القرعة العلنية اليدوية، لمن انطبقت عليهم الشروط، ومن ثم إعلان أسماء الفائزين بالطرح، وإبلاغهم بموعد وإجراءات الإستلام.

أما عن إجراءات الحصول على مقبرة ضمن طرح الهيئة، فتتمثل في دفع مقدم حجز قدره 10 آلاف جنيه عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، و33.6 ألف جنيه باقي قيمة المقبرة، و5 آلاف جنيه قيمة وديعة الصيانة، بخلاف ما يتحمله الشخص من تكلفة السور، وسداد (1%) مصاريف إدارية + (0.5%) مجلس أمناء.

ويجب أن يكون العميل المتقدم لحجز مقبرة ضمن طرح الهيئة، بمعرفة أن هناك حالات يتم فيها إلغاء حق الانتفاع بالمقبرة عقب الاستلام، وأهم تلك الحالات عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام، إذ يعد حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته، وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.