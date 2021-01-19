الأحد المقبل.. تسليم وحدات «دار مصر» بمنطقة القرنقل في القاهرة الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأحد المقبل 24 يناير 2021، تسليم 1440 وحدة سكنية في 60 عمارة، تشملها الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بالمشروع السكنى "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة. وتستمر اجراءات تسليم الوحدات حتى الأحد 18 إبريل 2021.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 318، يوم الأحد 24 يناير، ووحدات العمارة رقم 330، يوم الإثنين 25 يناير، 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 319، يوم الثلاثاء 26 يناير، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 27 يناير، ووحدات العمارة رقم 331، يوم الأحد 31 يناير، ووحدات العمارة رقم 332، يوم الإثنين أول فبراير. وباقي الواحدات بترتيب أرقام العمارات في المواعيد اللاحقة يوميا، حتى يوم الأحد الموافق 18 إبريل، موعد تسليم وحدات العمارة رقم 243.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما أشار "غنيم" إلى أنه تم البدء فى تسليم وحدات "سكن مصر" بمنطقة التجمع الثالث بالمدينة، الأحد الماضى 17 يناير، وعدد الوحدات 1656 وحدة سكنية.

ويترك الجهاز مدة شهر بعد إنتهاء المواعيد المحددة لإستلام الوحدات السكنية، للفائزين المخالفين، كى يستطيعوا إستلام وحداتهم، وذلك وفقا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.