طريقة استلام وحدات «دار مصر» بالقاهرة الجديدة الأحد

يعد «دار مصر» إحدى المشروعات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حين لآخر، وذلك داخل عدد من المدن الجديدة، لتوفير وحدات سكنية عدة داخلها، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.

وينتظر المواطنون الفائزون، بوحدات مشروع «دار مصر»، بمدينة القاهرة الجديدة، تسلمهم الوحدات خلال الفترة المقبلة.

وتتمثل طريقة استلام وحدات مشروع «دار مصر»، في توجه العميل الفائز لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث بمكتب خدمة المواطنين بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري تسليم 1656 وحدة سكنية بـ69 عمارة، بالمرحلتين التكميلية والثانية بالمشروع بمنطقة الأندلس كود 211، و311، بمدينة القاهرة الجديدة.

على أن يتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام «342 – 341 – 340 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 334 – 333 – 332 – 331 – 327 – 326 – 325 – 324 – 323 – 322 – 321 – 320 – 319 – 330 – 329».

وكذلك عمارات أرقام «328 – 375 – 376 – 353 – 354 – 355 – 356 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 357 – 358 – 343».

وعمارات أرقام «344 – 345 – 346 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 374 – 317 – 318 – 316 – 315 – 314 – 313 – 312 – 311 – 310 – 309 - 308».

وحذرت الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي، العملاء الفائزين بالوحدات السكنية، من توقيع عقد الإستلام، قبل معاينة الوحدة، والتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية أو تحتاج لصيانة معينة، وفي حالة وجود أي عيوب داخل الوحدة يجب على العميل سرعة التوجه لجهاز المدينة التى تقع بها الوحدة السكنية.