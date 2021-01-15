قبل يومين من بداية التسليم.. 3 خطوات لاستلام وحدات «دار مصر»  

ينتظر المواطنون الفائزون، بوحدات مشروع «دار مصر»، بمدينة القاهرة الجديدة، تسلمهم الوحدات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري، تسليم 1656 وحدة سكنية بـ69 عمارة، بالمرحلتين التكميلية والثانية بالمشروع بمنطقة الأندلس كود 211، و311، بمدينة القاهرة الجديدة.

وتتمثل طريقة استلام وحدات مشروع «دار مصر»، في توجه العميل الفائز لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث بمكتب خدمة المواطنين بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

على أن يتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام «342 – 341 – 340 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 334 – 333 – 332 – 331 – 327 – 326 – 325 – 324 – 323 – 322 – 321 – 320 – 319 – 330 – 329».

وكذلك عمارات أرقام «328 – 375 – 376 – 353 – 354 – 355 – 356 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 357 – 358 – 343».

وعمارات أرقام «344 – 345 – 346 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 374 – 317 – 318 – 316 – 315 – 314 – 313 – 312 – 311 – 310 – 309 - 308».

ويجب على العميل الفائز بوحدة سكنية، ضمن الطرح، قبل توقيع عقد الاستلام، القيام بمعاينة الوحدة، والتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية أو تحتاج لصيانة معينة.

أما في حالة وجود أي عيوب داخل الوحدة يجب على العميل سرعة التوجه لجهاز المدينة التى تقع بها الوحدة السكنية.

ويعد «دار مصر» أحد المشروعات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حين لآخر، وذلك داخل عدد من المدن الجديدة، لتوفير وحدات سكنية عدة داخلها، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.