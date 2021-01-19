اتجاه في الأهلي لتعديل عقد محمد شريف

يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد شريف مهاجم الفريق لحسم ملف تمديد تعاقده بعد تألقه في الفترة الأخيرة، حيث أخطرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي الثنائي أمير توفيق وسيد عبدالحفيظ بعقد جلسة مع شريف، اليوم، من أجل الحصول على توقيع اللاعب وتعديل عقده لمدة موسمين إضافيين بعد أن كان المتبقي فيه موسم ونصف الموسم، ليمتد حتى يونيو 2024.

جاء وذلك وفقا لقرار لجنة التخطيط للكرة في وقت سابق بتمديد وتعديل عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الفريق بعد موسم أو موسمين، وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق ومدى احتياجه لأي لاعب بالفريق.

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