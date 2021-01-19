رئيس التحرير

محمود مسلم

اتجاه في الأهلي لتعديل عقد محمد شريف

كتب:

علي سمير
01:43 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
محمد شريف

محمد شريف

يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد شريف مهاجم الفريق لحسم ملف تمديد تعاقده بعد تألقه في الفترة الأخيرة، حيث أخطرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي الثنائي أمير توفيق وسيد عبدالحفيظ بعقد جلسة مع شريف، اليوم، من أجل الحصول على توقيع اللاعب وتعديل عقده لمدة موسمين إضافيين بعد أن كان المتبقي فيه موسم ونصف الموسم، ليمتد حتى يونيو 2024.

جاء وذلك وفقا لقرار لجنة التخطيط للكرة في وقت سابق بتمديد وتعديل عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الفريق بعد موسم أو موسمين، وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق ومدى احتياجه لأي لاعب بالفريق.

لمزيد من التفاصيل، اضغط هنــــا

اقرأ المزيد:

موسيماني عن التعاقد مع بواليا: سيكون بديلا لـ محمد شريف وأجايي

محمد شريف يسجل ثالث أهداف الأهلي ويعمق جراح الاتحاد السكندري «فيديو»

محمد شريف وكهربا يقودان الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري

عاجل.. محمد شريف وكهربا يقودان هجوم الأهلي أمام مصر المقاصة