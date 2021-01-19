أمطار كثيفة على مناطق في الإسكندرية وبلطيم (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية على «فيس بوك»، عددا من الفيديوهات التي توضح موجة الطقس السيئ التي ضربت عدة مناطق بمحافظات الجمهورية اليوم، ونتج عنها تعرض العديد من المناطق للرياح والأمطار، خاصة المناطق الساحلية، ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية العديد من اللقطات من محافظة الإسكندرية ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة وأمطار على المدن الساحلية والدلتا

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ذكرت أنّ توقعات طقس اليوم الثلاثاء تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، تصاحبها أمطار على المدن الساحلية والدلتا، تتراواح شدتها بين متوسطة الشدة إلى غزيرة، وتتقدم خلال ساعات النهار إلى الداخل، حتى تصل إلى القاهرة وتكون خفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب محافظات الجمهورية

وعن درجات الحرارة المتوقعة لليوم الثلاثاء على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية هي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

محافظات الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت بيانا كشفت فيه عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث توقعت أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.