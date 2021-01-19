فيديو.. موجة الطقس السيئ تضرب الأسكندرية

بثت «الوطن» لقطات من محافظة الأسكندرية، التي تتعرض لأمطار ورياح، وموجة من الطقس السئ أدت لرفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة من جانب كافة الأجهزة المعنية.

الأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على المدن الساحلية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت إنّ توقعات طقس اليوم الثلاثاء تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، تصاحبها أمطار على المدن الساحلية والدلتا، تتراواح شدتها ما بين متوسطة الشدة إلى غزيرة، وتتقدم خلال ساعات النهار إلى الداخل، حتى تصل إلى القاهرة وتكون خفيفة.

أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من الوجه البحري

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ آخر صور الأقمار الصناعية صباح اليوم، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، الإسكندرية وبلطيم ومطروح، تصاحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ومع تقدم ساعات النهار تشمل السواحل كافة، وتتقدم إلى الداخل لتشمل مناطق من الوجه البحري، وتكون أمطار خفيفة الى متوسطة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة لليوم الثلاثاء على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية هي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

محافظات الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت بيانا كشفت فيه عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث توقعت أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.