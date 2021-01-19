خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

تشغل الثانوية العامة حيزا كبيرا من اهتمامات الناس ومحل تساؤلاتهم، بشأن كل ما يخصها لمعرفة ما يدور أو يحدث مع أولادهم في سنة مصيرية حاسمة، وخلال الساعات الماضية، بحث الكثيرون عن كيفية التسجيل الإلكتروني لملء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وتشير التوقعات وفق وزارة التربية والتعليم إلى أنّ التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، توضح أنّ امتحان الدور الأول لـ امتحانات الثانوية العامة سيكون يوم 19 يونيو 2021.

وترصد السطور التالية، كل ما يخص تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021، وأبرز الأوراق المطلوبة لملء استمارة الثانوية العامة، حسب ما أوضحه مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

هناك العديد من الأوراق المطلوبة لملء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، أبرزها ما يلي:

دفع مصاريف امتحانات الثانوية العامة في البريد أو منافذ فوري وهي 202 جنيه (بريد) بالنسبة لمن يدخلون الامتحانات لأول مرة، أما في حالة دخول امتحانات الثانوية العامة للمرة الثانية يتم دفع 402 جنيه.

تقديم أصل إيصال الاستمارة وصورتين منه.

عمل استمارة إلكترونية على أوفيس 365 من خلال التابلت.

تقديم صورة إيصال المصروفات المدرسية وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد).

إحضار 4 صور شخصية 6/4، وصورة بطاقة ولي الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، مع ضرورة كتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة.

وأتاحت الوزارة إمكانية تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي من خلال الضغط على الرابط التالي من هنـــــــــــــا.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت بدء عملية التسجيل لملء الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة من الأحد الموافق 10 يناير الحالي، في إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020- 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنّ موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2020 ، سيكون في 19 يونيو 2021.

وأكدت الوزارة أنّ وضع الأسئلة وتصحيحها سيكون إلكترونيا دون تدخل بشري، بنماذج مختلفة متساوية في درجات الصعوبة.