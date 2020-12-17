خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الصف الثالث الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اتجاهها نحو رقمنة الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب في مراحل التعليم الأساسي، في منتصف الشهر الجاري، تم تعميم نشرة على الإدارات التعليمية، بضرورة التنبيه على طلاب الصف الثالث الإعدادي تسجيل بياناتهم لاستمارة التقدم الإلكتروني، عبر موقع مسئول الحكومة الإلكترونية التابع لوزارة التربية والتعليم.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحان الصف الثالث الاعدادي، وموعد التسجيل، والمستندات المطلوبة..

موعد تسجيل الاستمارة الالكترونية لطلاب الصف الثالث الاعدادي

يبدأ من الأربعاء 16 ديسمبر، ويستمر حتى الخميس 26 ديسمبر الجاري، أي أن التقديم متاح لمدة 10 أيام كاملة.

المستندات التي يجب توفيرها

صورة شخصية مماثلة للموجودة بالاستمارة اليدوية التي قد بتسجيلها

كود الطالب

الرقم القومي للطالب

رقم هاتف 1

رقم هاتف 2

المحافظة ، الحي، العنوان

وظيفة الأب

البريد الالكتروني الشخصي للطالب

إنشاء الحساب المدرسي الموحد Office 365

يقوم الطالب بالدخول على أيقونة «الحساب المدرسي الموحد Office 365»

ويقوم باختيار حساب طالب

سيطلب منك ادخال الرقم القومي، كود الطالب، والضغط على أنا لست روبرت، ثم الضغط على التحقق من البيانات.

ستظهر بعدها بوابة انشاء البريد الالكتروني للطلبة والمعلمين، وتظهر بعدها خانات مطلوب منك رقم الهاتف، البريد الالكتروني البديل، وتأكيد البريد الالكتروني، والضغط أنا لست روبرت، والضغط على إنشاء الحساب.

سيظهر عليك اسم الحساب وكلمة المرور، والدخول على حسابات الوزارة.

يمكنك بعد ذلك الدخول على موقع البريد الكتروني Office

وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

خطوات تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني

تعود مرة أخرى إلى مسئول واختيار تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني.

يتم الضغط على تسجيل الدخول

وادخال البريد الالكتروني الموحد

ستظهر بيانات الطالب، تأكد من صحتها.

قم بتحميل الصورة، ويفضل أن تكون بصورة بيضاء، لأنها ستكون متاحة على جميع المستندات الرسمية للطالب.

سيطلب منك ادخال المحافظة، والنوع، العنوان بالتفصيل، قسم ومركز شرطة، أقرب رقم هاتف، اسم الوالد.

وتتأكد من بيانات القيد الدراسي.

بعد التأكد من سلامة البيانات يتم حفظ الاستمارة، ثم اعتماد، ثم طباعة الاستمارة.