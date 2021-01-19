كنائس جنوب سيناء تحتفل بعيد الغطاس في الهواء بمشاركة السائحين

احتفلت كنائس جنوب سيناء بـ«عيد الغطاس»، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا، إضافة إلى إجراءات أمنية على أعلى مستوى، وفي حضور أعداد من السائحين الأجانب.

وترأس «الأنبا أبوللو»، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الغطاس داخل كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، بحضور عدد من الكهنة، وأقيم القداس في حديقة الكنيسة، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وقال الأنبا أبوللو، في تصريحات له بعد انتهاء الصلاة، إن القداس أقيم في حديقة الكنيسة، بحضور عدد محدود من المواطنين، وجرى قياس درجة الحرارة لهم قبل حضورهم القداس، ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.

وأوضح أن رئيس منظمة حماية الأقليات الدينية على مستوى العالم، وبعض السائحين من الروس الأرثوذكس والأوكرانيين ومن دولة بلاروسيا، شهدوا قداس الغطاس، مشيراً إلى أن رئيس المنظمة قام بمباركة جميع الحضور بماء اللقان، احتفالاً بعيد الغطاس، وقدم لهم القربان المقدس، كبركة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء من التواجد الأمني في محيط جميع الكنائس بكافة مدن المحافظة، للحد من التكدس داخل الكنائس، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى، تزامناً مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، وجرى غلق كافة الطرق المؤدية إلى الكنائس، ووضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقات، وتعقيم محيط الكنائس وداخلها، قبل انطلاق صلاة القداس.

وقام رجال الأمن بتمشيط جميع الكنائس، ونشر قوات التأمين في محيط الكنائس، إضافة إلى نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق المؤدية للكنائس، وترك حرم أمان مناسب بمحيط جميع الكنائس، ووضع كاميرات مراقبة على أسطح الكنائس بكافة الاتجاهات، ونشر ضباط ورجال أمن سريين لضبط أي مشتبه به.

وحرص رجال الأمن على عدم دخول المواطنين الكنائس دون ارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا داخل الكنائس، وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال صلوات القداس، من خلال وضع علامات إرشادية، والحرص على إقامة الاحتفالات في المناطق المفتوحة بحدائق الكنائس.