محافظ كفر الشيخ: لافتات شكر من المواطنين للأطقم الطبية بالميادين

علق اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ على نشر المواطنين للافتات الشكر للأطقم الطبية بكل الشوارع بالمحافظة وخصوصًا العاملين بمستشفيات العزل، والمتواجدين بالصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن إستعداد الدولة ومواجهتها القوية لجائحة كورونا كانت تعتمد بشكل كبير على المستشفيات والأطقم الطبية الموجودة بمستشفيات العزل، سواء أطباء أو طبيبات أو ممرضين وفنيين وعمال.

الموجة الأولى من كورونا مرت بسلام وبأقل خسائر ممكنة

وشرح محافظ كفر الشيخ خلال مداخلة هاتفية على شاشة «mbc مصر» أن محافظة كفر الشيخ أول مستشفى للعزل كانت في مدينة بلطيم، واستقبلت الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج للعزل الطبي، وكانت المنظومة الطبية بالكامل متكاتفة من تأمين صحي ومستشفى جامعي وإسعاف ومديرية الصحة، الجميع تشارك بالجائحة مع منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الموجة الأولى من الجائحة مرت بسلام، وبأقل خسائر ممكنة، والجائحة اجتاحت العالم كله وحدث منها تضرر قوي لدى الجميع، إلا أن الموجة الأولى أعطتنا الخبرة للتعامل مع الجائحة.

لافتات بالميادين الرئيسية للتعبير عن الامتنان للأطقم الطبية

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الأطقم الطبية واجهت الموجة الأولى من الجائحة وتواجه الموجة الثانية الآن بكل إخلاص وتفاني، ولذلك يعبر المواطنين عن شكرهم للأطقم الطبية، ولذلك اقترحت بعض منظمات المجتمع المدني والمواطنين فكرة اللافتات التي تعبر عن شكرهم للأطقم الطبية، وهو نوع من أنواع التعبير الأدبي والشعور الإنساني لمن يواجه ويحارب الفيروس في الصوف الأولى، سواء بالموجة الأولى أو الموجة الثانية، وهذه اللافتات تم وضعها بالميادين الرئيسية لكي يشعر الأطقم الطبية بالدعم القوي من أبناء المحافظة للمنظومة الطبية بالكامل.

توجد أمثلة وأيقونات بين الأطقم الطبية

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن تمنيه بإنتهاء الجائحة، مشيرا لتعرض محافظة كفر الشيخ لموجات من البرد وتقلبات الطقس، وهو مايعطي شعور للمواطنين أكثر بضرورة التعبير والشكر لمن يعمل في مثل تلك الظروف الصعبة، حيث توجد أمثلة وأيقونات بين أطباء وممرضين وممرضات، حيث يتواجد البعض في مستشفيات العزل مدة أكبر من المدة المقررة له، ويترك بعضهم أسرته بالكامل وينعزل عنها، وهناك نماذج أكثر من متميزة وتتعامل إنسانيا مع الحالات.