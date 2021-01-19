خلال 24 ساعة.. صحة كفر الشيخ: عزل 22 مصاباً بكورونا

كشف تقرير لمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل إلى 65 حالة، ثبت إصابة 5 منها بالتحاليل المعملية، وتم حجز 22 حالة بالمستشفيات، وعزل 32 حالة منزليًا.

وذكر التقرير الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالي حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة في مارس من العام الماضي 2020 وحتي اليوم الثلاثاء 19 يناير، وصلت لـ 22100 حالة، وبلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها 4705 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة من ابناء المحافظة والتي توفت نتيجة الكورونا 316 حالة.

وتقوم مديرية الصحة بتوصيل الأدوية اللازمة للحالات المثبتة كعزل منزلي، فيما تقوم فرق مكافحة العدوي بالمحافظة والمحليات والصحة بتعقيم المصالح الحكومية والوحدات الصحية والمستشفيات.

فيما لم يذكر بيان المديرية، عدد وفيات الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، وتزايدت أعداد الإصابات وخاصة المعزولين منزلياً خلال الفترة الاخيرة، ما دفع الجمعيات الخيرية وبعض الأطباء لتدشين مبادرات لتوفير مولدات وأسطوانات الأكسجين مجاناً لغير القادرين، وبأسعار رمزية للقادرين.

وفي وقت سابق، شيع آهالي قرية المرايا التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، جنازة المهندس محمد علام ، رئيس هندسة 8 التابعه للإدارة المركزية لمحطات ري وسط الدلتا بكفر الشيخ، والذي توفي متاثراً بفيروس كورونا، عقب إصابته قبل أسبوعين وعزله بمستشفى بلطيم المركزي، وذلك باتباع الإجراءات الاحترازية.

ونعت الإدارة العامة لمحطات ري الغربية والمنوفيه بشبين الكوم برئاسة المهندس أحمد محمود الفرحاتى مدير عام الاداره العامة لمحطات الغربيه والمنوفيه ، وفاة المهندس محمدعلام ، حيث وصفته بأنه من أخلص الرجال ممن عملوا بالمصلحه ولم يبخل قط بوقته وجهده ومعلوماته .

كم نعت نقابة المهندسين بكفر الشيخ، الفقيد ، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.