كفر الشيخ تسجل 12 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا 

سجلت محافظة كفر الشيخ، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 مستشفيات بالمحافظة، اليوم، طبقًا لنتائج تحاليل pcr، التي أجرتها مديرية الصحة، فضلاً عن تسجيل 3حالات وفاة.

وقال مصدر طبي إن الحالات موزعة علي مستشفيات «الحامول المركزي، قلين المركزي، حميات كفر الشيخ العبور للتأمين الصحي وحميات دسوق»، لافتًا إلى عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل pcr لها، وفقا للبروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي.

كما سجل مستشفى عزل بلطيم 3 وفيات جديدة، خلال الساعات الماضية، فيما تزايدت أعداد المصابين المعزولين منزلياً حيث ساهمت المبادرات الأهلية في توفير مولدات أكسجين بشكل مجاني لغير القادرين وبأجور رمزية للقادرين.

وفي وقت سابق، شيع آهالي قرية المرايا التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، جنازة المهندس محمد علام، رئيس هندسة 8 التابعه للإدارة المركزية للري لمحطات وسط الدلتا بكفر الشيخ، الذي توفي متاثراً بفيروس كورونا، عقب إصابته قبل أسبوعين وعزله بمستشفى بلطيم المركزي.

ونعت نقابة المهندسين بكفر الشيخ، الفقيد ، داعية الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق مختلف، عبر الدكتور شومان ربيع، مدير مستشفى حميات دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، عن أسفه واستيائه، بعد واقعة الاعتداء عليه وعلى فردي أمن بالمستشفى من قبل أهالي مريض بفيروس كورونا، مؤكداً أن الاعتداء على المنشآت جعله يفكر في تقديم إستقالته عقب انتهاء فيروس كورونا.