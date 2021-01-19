العناني يشارك في حفل استقبال مجلس «السياحة العالمية» بمدريد

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس، بحفل الاستقبال الذي أقامه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في قصر الباردو لوزراء السياحة ورؤساء الوفود المشاركة في فعاليات الدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وخلال الحفل قام ملك اسبانيا بإلقاء كلمة رحب خلالها بالحضور، وتحدث عن أهمية صناعة السياحة عالميا ولا سيما في ظل ما يمثله القطاع السياحي من أهمية كبيرة لإتاحة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل، كما أنه يساهم في التقارب بين شعوب العالم.

كما ألقى كل من وزيرة السياحة الإسبانية، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كلمات خلال حفل الاستقبال.

وحرص ملك إسبانيا عقب حفل الاستقبال على تبادل الحديث مع الوزراء المشاركين، والتقطوا صور تذكارية جماعية بهذه المناسبة.

جدير بالذكر أنَّ الدكتور خالد العناني قد شارك أمس، في اجتماع لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذي انعقدت على هامش فعاليات الدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وتضمنت القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الدورة 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، مناقشة كيف يمكن أن تكون اللقاحات ضد «COVID-19» جزءًا من نهج منسق لاستئناف السياحة، بالإضافة إلى دعوة الأعضاء إلى توحيد الجهود من أجل حملة عالمية تهدف إلى استعادة الثقة في السياحة والسفر.